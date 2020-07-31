Kurban telaşı sosyal mesafeyi unutturdu
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Kurban telaşı sosyal mesafeyi unutturdu

Kurban telaşı sosyal mesafeyi unutturdu Tokat'ta kurban kesim yerine adeta akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını unuttu.

31.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:50

Kurban telaşı sosyal mesafeyi unutturdu

TOKAT - Tokat'ta kurban kesim yerine adeta akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Tokat'ta yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın bulunduğu özel bir kesim hanede yoğunluk yaşandı. Kurban kesimi yerine gelen vatandaşlara kolonya tutularak ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayanlara maske verilirken dezenfektan kullanmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Hisseli kurban kesimi yapan vatandaşların birçoğunun sırasını beklerken sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü. Maske takarak korona virüs tedbirlerine özen gösteren vatandaşların sosyal mesafeye aynı özeni göstermemesi dikkat çekti. İşletme sahibi Sebati Cansu, hükümletin emekliye vermiş olduğu bin lira kurban parasının hem vatandaşları hem de kendilerini sevindirdiğini kaydetti. Yaklaşık 200 adet büyükbaş kurban kesimi yapacaklarını ifade eden Cansu, "Elimizden geldiğince sosyal mesafeye, maske, galoş, eldiven hizmetini müşterilerimize sunduk. Ama bir futbol maçında sosyal mesafe ne kadar oluyorsa kurban kesiminde de bir o kadar oluyor" diye konuştu.

Kurban kesen vatandaşlarda yaşanan yoğunluk nedeni ile istemeden de olsa sosyal mesafe kurallarının sağlanamadığını kaydetti.

Kurban telaşı sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

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