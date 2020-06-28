Kurban tedbirleri açıklandı
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Kurban tedbirleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen kişilerin, dini hükümler, sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri için gerekli tedbirleri içeren tebliğ yayımladı.

Kurban tedbirleri açıklandı
28.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:42

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen kişilerin, dini hükümler, sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri için gerekli tedbirleri içeren tebliğ yayımladı.

Resmi Gazetede yer alan '2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de korona virüs salgını nedeniyle yeni birtakım tedbirler yer aldı. Buna göre; kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile koronavirüs yayılım riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

Hayvan satış noktalarında insan kalabalığını önlemek için giriş-çıkışlarda uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak. Kurbanlıkların satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.

Pazarlık temassız yapılacak

Kurban satıcıları ve müşteriler arasında pazarlık sırasında el teması yapılmayacak. Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak. Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacak. Satıcıların geceledikleri yerlerde yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak ve diğer satış ünitesindekilerle temas etmemeleri uyarısında bulunulacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu suçun konutlarda işlenmesi durumunda ise 2 bin 199 TL idari para cezası verilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Manşet

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