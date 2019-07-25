"Kurban sayısı bu yıl azalacak"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş hayvanın kurban edildiğini belirterek, bu yıl kurban fiyatlarının yüksek olması nedeniyle rakamların azalacağını söyledi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarım ve hayvancılık sektörünün durumunu değerlendirdi.

Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan ithalatı yapılıp yapılmayacağı" yönünde soru yönelttiğini ancak henüz yanıt alamadığını kaydetti.

Piyasa fiyatlarının tüketicinin alım gücünü zorladığına işaret eden Gürer, tarım ve hayvancılıktaki sorunların, girdi fiyatlarının düşürülmesi ve aile tipi işletmelerin yeniden teşvik edilmesiyle çözüme ulaşacağını belirtti.

Gürer, "Tüccar, geçen yıl danayı 7-12 bin lira arasında, ineği 6-9 bin lira arasında fiyatla satmış. Bu yıl danayı 8-15 bin lira, ineği ise 7-11 bin lira arasında fiyatla satıyor. Büyükbaş bir hayvan günlük ortalama 28 liralık yem tüketiyor. Günlük 28 litre süt alamayan üretici zor duruma düşüyor. Süt üretimi gelecek yıllarda düşebilir. Gerek süt üretimi gerek besicilik çok kritik bir noktada. Çok sayıda kişi bu işi bırakabileceğini söylüyor. Yem fiyatlarındaki aşırı artış, elektrik ve mazot masrafları da eklenince maliyetlerini alamadıklarını ifade ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'deki buzağı ölümlerinin yüzde 14-15 düzeyinde olduğunu, bunun kırmızı et açığının nedeni olabileceğini savunan Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Gürer, 2018 yılı Kurban Bayramı'nda 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş hayvanın kurban edildiğini belirterek, bu yıl kurban fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu rakamların azalacağını söyledi.

Hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin rakamların, hayvancılıkta dışa bağımlılığın göstergesi olduğunu ileri süren Gürer, "2010-2018 yılları arasında yaklaşık 7,7 milyon küçükbaş ve büyükbaş hayvan ithalatı ile 292 bin ton sığır eti ithalatına toplam 8,2 milyar dolar para ödemişiz. Bu dönemde toplam 1 milyon 790 bin 223 büyükbaş hayvan ithal etmişiz." ifadelerini kullandı.

Gürer, öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının, önceki dönemlerde olduğu gibi taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

Kaynak: AA