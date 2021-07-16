Kurban satışları hızlandı
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Kurban satışları hızlandı

Kurban satışları hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı yaklaşırken Avcılar'da bulunan kurban pazarında sıkı pazarlık yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Avcılar'da bulunan kurban pazarında sıkı pazarlık yoğun bir şekilde devam ediyor. Satıcılar, bayrama kalmadan kurbanlıkların tükeneceğini söylüyor.

Kurban Bayramı'na 4 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar İstanbul Avcılar'da kurulan pazarda satışa sunuluyor. Satıcılar vatandaşın son güne kalmamaları gerektiğini ifade ediyor.

"ELİMDE 5 HAYVAN KALDI"

Kurban satıcı Erdem Sel, "Ben buraya 30 tane kurbanlık ile geldim. Elimde ise şu anda 5 tane kurbanlık kaldı. Kurbanlık alacak vatandaş elini çabuk tutsun. Geçen seneye göre bu seneki satışlar çok iyi gidiyor bizlerinde yüzleri gülüyor. Çoğu çadırda kurbanlık bitti diyebiliriz. Arife günü satın alınan mallarımızın sevkiyatını yapacağız. Erkenden bitirip işlerimizi memleketimiz olan Amasya'ya dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE Kİ KURBANLIKLARI BAYRAMA KALMADAN BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kurban satışlarının iyi olduğunu ifade eden kurban satıcı Yusuf Karataş, "Ağrıdan geldik. Fiyatlarımız makul. Herkesin bütçesine göre hayvan var. 50 hayvan getirdik şu an itibariyle 10 tane hayvanımız kaldı. İşler geçen sene göre aynı düzeyde ve zam ise yüzde 15 civarı oldu. Elimizde ki hayvanları bayrama kalmadan bitirmeyi düşünüyoruz. Alıcı var belki de bugün 5 tane satarız" ifadelerini kullandı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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