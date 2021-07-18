Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor
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Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor

Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor
İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Ekonomi

Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde canlı hayvan pazarındaki kurbanlık satışları üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde canlı hayvan pazarındaki kurbanlık satışları üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Oltu'daki canlı hayvan pazarında kurbanlıklarda küçükbaş hayvanlar bin 300 lira ile bin 600 lira arasında satışa sunulurken, büyükbaşlardan düve 5 bin lira ile 8 bin lira arası satılıyor. Büyük tosunlar ise 15 bin lira ile 30 bin lira arasında satılıyor. Hayvan pazarında 1 ton ağırlığındaki tosun ise, 27 bin lira fiyatı ile pazarın en pahalı hayvanı oldu.

Oltulu küçükbaş hayvan üreticisi Arif Açışlı, "Bu seneki kurban satışlarımız çok iyi. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sadece bir sıkıntımız yem ve saman girdisi biraz pahalı, bu konuda yetkililer biraz yardımcı olursa çok daha güzel olacaktır. Bu sene kurbanlıkların hepsi satılacak gibi gözüküyor" dedi.

Büyükbaş hayvan üreticisi Fetullah Aslan da, "Kurban satışlarımız çok güzel. Kurbanlıklar güzel gitti bu sene. Yem, saman pahalı, bu sene kurak gitti ama kurban satılarımız çok güzel" dedi.

Erdem Bulut ise, "Bu yıl kurban fiyatlarımız yıllık enflasyon bazını düşünürsek, yem ve samana gelen zamları da düşünerek yüzde 20-30 daha ucuz. Bizde bunu niye veriyoruz, vatandaş pahalılıktan eli yanmış, bari kurban açısından yüzü gülsün. Rahatlıkla kurban kesebilsin. Alanlara hayırlı uğurlu etsin, Allah kurbanlarını kabul etsin" dedi.

Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor
Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor
Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor
Kurban satışları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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