Kurban satışında "tokalaşmalı pazarlık" yasağı
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Kurban satışında "tokalaşmalı pazarlık" yasağı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık satışında "tokalaşmalı pazarlık" geleneğini yasakladıklarını bildirdi.

Kurban satışında
30.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:10

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık satışında "tokalaşmalı pazarlık" geleneğini yasakladıklarını bildirdi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı öncesi bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatının 24-25 lira, küçükbaş hayvanın ise 27-28 lira olduğunu kaydeden Bağlamış, büyükbaşta kişi başı hisse miktarının 2-3 bin lira olduğunu, küçükbaş kurbanlığın ise 1500-2 bin lira arasında satılacağını aktardı.

Bağlamış, "Kombinalardaki kesim ücreti büyükbaş için 750, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi. Parçalama için de aynı ücret tarifesi uygulanacak. Et çekim ücreti kilogramı 2 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Tokalaşmalı pazarlık yasak

Bağlamış, koronavirüsle mücadele kapsamında da bazı önlemler aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi, bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde, uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak. Kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü de titizlikle gerçekleştirilecek."

Kurban kesimi için, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış mezbaha ve kombinalar ile belediyelerce belirlenen geçici kesim yerleri, besi çiftliklerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bağlamış, küpesi olmayan hayvanların alınmaması uyarısında bulundu.

Bağlamış, vatandaşların, aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerini de hatırlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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