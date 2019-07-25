Kurban satış yerlerinde hazırlıklar devam ediyor

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olabilmek için yürütülen hazırlıklar tamamlanıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Çorlu Belediyesi, Kurban Satış Merkezi'nde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Kurban Satış Merkezi'nde çalışmalar son aşamaya gelirken satış tarihleri de belirlendi.

Buna göre, Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezi'nde 2019 yılı kurbanlık büyükbaş hayvan satışları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü, küçükbaş hayvan satışları ise 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak. 2019 yılında Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezine yaklaşık olarak 500 büyükbaş ve 2 bin 500 civarında küçükbaş hayvanın gelmesi beklenirken, satışlar her yıl olduğu gibi bu yılda Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde kurulan alanda gerçekleştirilecek. Kurban Satış Merkezinin hemen karşısında bulunan Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası ise Kurban Bayramının ilk 3 gününde hizmet verecek. Çorlu Mezbahasında büyükbaş hayvan kesim ücreti 350 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise parçalama dahil 90 TL olarak belirlenirken, özel kesim istasyonlarını, mezbaha gibi alanları kullanmak istemeyen vatandaşlar için ise Cemaliye Mahallesi'nde kurulu bulunan Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kesim yapabilecekler. Burada yapılacak kesimlerde küçükbaş kurbanlıklar için 30 TL, büyükbaş kurbanlıklar için ise 70 TL ücret alınacak. Vatandaşlar detaylı bilgi almak için 444 99 59 no'lu telefondan Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne ulaşabilecekler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA