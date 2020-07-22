Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
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Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.

Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
22.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Uygulamalar ile vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

9 İLÇEDE İLAÇLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Bu kapsamda Derince, Körfez, İzmit, Gölcük, Çayırova, Dilovası, Darıca, Gebze ve Karamürsel'de konuşlandırılan 9 kurban pazarında 9 ekip 36 kişi ile günlük periyotlarla 485 çadırda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. İlaçlamalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor.

RİSKLER AZALTILIYOR

İnsan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanan ilaçlama uygulaması Kurban Bayramı süresince devam edecek. Uygulamalar ile vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. İlaç uygulamasının hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı hayvan risklerinin önüne geçilmiş oluyor.

Kaynak: Bültenler

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