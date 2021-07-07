Kurban satış yerleri denetleniyor
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Kurban satış yerleri denetleniyor

Kurban satış yerleri denetleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te Tarım Orman İl Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafından kurban satış yerleri denetleniyor.

Kilis'te Tarım Orman İl Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafından kurban satış yerleri denetleniyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde üreticinin ve vatandaşın mağdur olmaması için denetim ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

Denetimlerde hayvanların sağlık taraması, kurban olmaya uygun olup olmadığı, hayvanların yurtiçi veteriner sağlık raporu ve küpe ve pasaport kontrolleri yapıldı.

Kurban alacak vatandaşlara uyarı yapan Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalıdır. Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalıdır. Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmaması gerekiyor. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmaması gerekiyor. Öksürük ve nefes darlığı yaşamaması gerekiyor. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalıdır. Yara, şişlik ve ödemi olmamalıdır. Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalıdır" diye konuştu. - KİLİS

Kurban satış yerleri denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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