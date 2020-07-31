Kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk Karabük'te Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Karabük'te Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde il merkezinde vatandaşlar, belediyenin Melise köyü yakınlarında belirlediği kurban satış ve kesim alanında yoğunluğa neden oldu.

Kesim yerlerine gelen vatandaşların zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü.

Önceki bayramlara göre daha sakin olduğu gözlenen kesim alanında, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymaları için sık sık uyarıldı.

Satış alanından kaçan bir küçükbaş hayvan, sahiplerini bir süre peşinde koşturdu. Alandan çıkmadan yakalanan koç, kesim alanına götürüldü.

Kaynak: AA