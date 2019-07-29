Kırklareli Kurban Hizmetleri Komisyonunca kurban satış ve kesim yeri belirlendi.

Komisyon kararına göre, kurban satış yerinin Cumhuriyet Mahallesi Gazi Astsubay Ahmet İlhan Coşkun Vardar Sokak'ta bulunan boş alan olarak belirlendi.

Kesim yerleri olarak ise Sungurbey Ortaöğretim Yurdu, Ali Osman Keçeci Kırklar Yükseköğretim Yurdu, Dere Et ürünleri İşletmesi olarak belirlendi.

Komisyonda alınan diğer kararlar ise şu şekilde:

"Kurbanların gelişi güzel, umuma açık yerlerde, çevre sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde kesim yapılmayacaktır. Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olması, çıkan kanın toprağa dağılmasının önlenmesi gerekmektedir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer atıklar sızdırmaz, dayanıklılığı yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konulması, ağzı iyice kapatılıp bağlanması ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu hizmetin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar kesimi yapanlar tarafından derin çukura gömülmelidir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınmalıdır."

Kaynak: AA