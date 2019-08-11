Kurban satış ve kesim alanı bayramın ilk günü doldu taştı

11.08.2019 13:43

Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi'ndeki (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanı bayram sabahının ilk saatlerinde dolup taştı. 120 satış çadırının kurulduğu alanda hizmet veren belediye, alınan önlemlerle vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için birimlerini seferber etti.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri için gerekli hazırlıkları haftalar öncesinden tamamladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Alıcı ve satıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız düzenlemelerle satış ve kesim alanımız bu yıl da Başkentlilerin rağbet ettiği bir merkez oldu. Halkımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için ilgili birimlerimiz gerekli önlemleri aldı, 200 personelimiz kurban satış ve kesim alanında görev yaparak kesim randevusundan otoparka, sağlıktan temizliğe her konuda vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Bu vesileyle birlik, beraberlik ve dayanışmayı yürekten hissettiğimiz bayram günlerimizin tüm insanlığa sevgi, saygı, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Denetimler bayram günü de devam etti

Kurbanlık sevkiyatında alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin vermeyen Çankaya Belediyesi ekipleri, kesim günü de kontrollerine devam etti. Alana giriş çıkışlarda problem yaşanmaması için sürekli görev yapan Çankaya Zabıtası diğer yandan görev yapan 25 kasabın kesim randevusunu düzenleyerek vatandaşlar arasında karmaşa yaşanmasını önledi.

Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan temizlik ve ilaçlama çalışmaları Kurban Bayramı'nda da devam etti. Kesim noktalarında hijyen sağlamak için sürekli görev yapan temizlik ve ilaçlama ekipleri, kesim sonrası kalan atıkları da alandan uzaklaştırarak vatandaşların işini kolaylaştırdı. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da elinden kurbanlık hayvanını kaçıran vatandaşlara yardım etmek için kurulan 6 kişilik yakalama timi bayram boyunca görev yaparak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri de karşılayacak.

Vatandaşlara gün boyu kolaylık

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelen vatandaşlara çay ikramında bulunuyor. Ayrıca gün boyu sağlık ekibi ve ambulansın hazır tutulduğu, 5 bin araçlık otopark ile hizmet verilen satış ve kesim alanında bilgilendirme broşürleri ve kurban eti için poşet de dağıtıldı. Bayram boyunca vatandaşlara kurban satış ve kesim alanı ile Turan Güneş Bulvarı ve Kahire Caddesi kesişimi noktasında sürekli servis hizmeti verilmeye devam edecek. Tüm çadırlara temiz su, satıcılar için duş kabinleri sağlayan belediye, alandaki satıcı ve alıcılar için ayrıca yemek çadırları da kurarak vatandaş mağduriyetinin önüne geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA