KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI
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KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI

KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

JANDARMA, Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya çalışanlara operasyon düzenledi.

JANDARMA, Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya çalışanlara operasyon düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 50 bin adet sahte 100 lira ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te kalpazanların yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları bilgisini aldı. MASKE KUTUSU VE SEBZELİKTE GİZLEMİŞLER

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin sahte paraları Fatih'te bulunan adreslerinde sakladığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen jandarma, Y.A. ve S.A.?yı gözaltına aldı.

Operasyonda, evde sebzelerin altında, maskelerin arasında ve zarfların içine yerleştirilmiş şekilde piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş değeri 50 bin adet sahte 100 lira ile para sayma makinası ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte paraların kalpazanlar tarafından ustaca hazırlandığı, destelerin arasına konulması durumunda gözle ve elle yapılan kontrollerde gerçek paradan ayırt edilemeyeceği, kalpazanların sahte paraları özellikle Kurban Bayramı öncesi hayvan alım-satımı yapılan alanlarda piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Y.A. ve S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. JANDARMA DENETİMLERİNİ ARTIRDI VATANDAŞLARI UYARDI

Jandarma, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Kurban satış yerlerinde yapılan denetimlerde hayvan sahiplerini sahte parayla yapılacak dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verildi. Sahte para konusunda uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı.

KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI
KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI
KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI
KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI
KURBAN SATICILARINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KALPAZANLAR YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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