Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı
DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.
10.08.2019 13:57
DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satan besicileri ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Sahte parayla alışveriş ve dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı hayvan satıcılarına ve vatandaşları yaptıkları uygulamayla sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği anlatıldı. Dolandırıcılar, bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini içiren çeşitli broşür dağıttı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satan besicileri ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Sahte parayla alışveriş ve dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı hayvan satıcılarına ve vatandaşları yaptıkları uygulamayla sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği anlatıldı. Dolandırıcılar, bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini içiren çeşitli broşür dağıttı.
Kaynak: DHA