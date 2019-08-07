07.08.2019 19:16

Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

SAMSUN - Kurban pazarlarında yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı Samsun polisi kurban satış alanında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen faaliyette yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarında meydana gelebilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara, polisler tarafından uyarılarda bulunularak, broşür dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyarı afişleri kurban pazarlarının farklı yerlerine asıldı.

Sahte para ve dolandırıcılık olaylarında alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Organize ve Mali Suçlar Komiser Yardımcı Metin Özdemir, "Vatandaşların gerçek ve sahte para arasındaki farkı anlayabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Sahte para ile ilgili broşür dağıtırken önleyici görevde yapmış oluyoruz. Piyasa sahte para sürmeye kalkışan birileri varsa biz görevlileri görünce vazgeçiyorlar. Para konusunda kısaca 4 yöntem var; bizim Türk parasının üstünde 12 adet güvelik noktası var. 6 adet banknotumuzun ön yüzleri aynıdır. Vatandaşımız paraya dokunarak kabartmalarından ve kağıt kalitesinden anlayabilir. Dikkatli şekilde bakarak anlayabilir. Yansıyan görüntülerden anlayabilirler. Vatandaşımız herhangi bir sahte paraya denk gelirse paraya herhangi bir işlem yapmasın 155'i veya 156'yı arasın, haber versin" dedi.

Kaynak: İHA