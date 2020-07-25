Kurban satıcıları sahte para konusunda uyarıldı Mersin'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentteki hayvan pazarlarındaki satıcılar, sahte para konusunda uyarıldı.

Mersin'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentteki hayvan pazarlarındaki satıcılar, sahte para konusunda uyarıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, 'Bayramda dolandırıcıların kurbanı olmayın' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, kentteki hayvan pazarlarında broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. Ayrıca korona virüs tedbirleri dolayısıyla hayvan satıcılarını uyaran ve düzenli olarak anons yapan ekipler, bilgilendirme broşürü de dağıttı.

Ekipler bu kapsamda, Yenişehir ilçesindeki kurban satış yerinde, satıcılarla buluştu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Toplum Destekli Şube Müdürü Selma Petek, kurban satıcılarına maske takma, eldiven kullanma, el sıkışmama, dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Satıcıları, sahte para konusunda da uyaran Petek, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini anlattı. Ekipler ayrıca, satıcılardan yanlarında fazla para bulundurmamalarını da istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA