Kurban sakatatı nasıl temizlenir? "Kurban sakatatı nasıl temizlenir" sorusu kurban kesmeyi düşünenlerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Çünkü kurbanlıklar eti ile olduğu kadar sakatat parçaları ile mutfaklarda lezzetli tariflere dönüşüyor.

Kurban kesimi sonrası etten ayrılan sakatatlar özel şekilde temizlenerek leziz yemeklere dönüşüyor. Ama öncelikle onları doğru yöntemle etten ayırmak ve hijyenik şekilde temizlemek gerekiyor.

SAKATATLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Koyun, inek ve dana gibi kurbanlıklar sadece eti ile değil işkembe ve diğer sakatat bölümleriyle mutfaklarda değerlendiriliyor. İşkembe ve kelle paça gibi özel tariflere dönüşen bu parçalar, öncelikle hijyenik şekilde temizlenerek tüketime hazırlanmalıdır. "Kurban sakatatı nasıl temizlenir" sorusuna işkembe ve kelle paça olarak iki ayrı başlıkta cevaplar bulabileceksiniz.

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

Adım adım işkembe temizliği:

1. İşkembe bol su ile pis malzemelerden arındırılır. Yıkama işlemi 5-6 defa tekrarlanarak tamamen kirlerden arınma sağlanır.

2. Bir su bardağı kireç kaymağını işkembenin iç kısmına sürüp katlayın.

3. Katladığınız işkembeyi 20 dakika boyunca poşet içinde bekletin. Böylece mikrolar yok olacaktır.

4.Bıçak veya metal alet yardımı ile işkembenin yüzeyini kazıyarak temizleyin. Bu işlemden sonra tekrar bol su ile defalarca işkembeyi yıkayın.

5. Bu işlemlerin ardında bir leğende sirkeli su karışımı hazırlayın. İşkembeyi leğende 5-10 dakika bekletip sonra tekrar durulayın.

KELLE PAÇA NASIL TEMİZLENİR?

Kelle paça temizliği için öncelikle kesilen kurbanın kelle ve ayak kısımları temiz bir poşet içinde taşınarak tezgaha alınır. İsteğinize göre kelleden ve ayaktan temizliğe başlayabilirsiniz.

Ayakları öncelikle bol su ile yıkayın. Sonra deriyi keskin bıçak yardımı ile soyun. Deriyi etten tamamen ayırıp et üzerinde deri parçası kalmamasına özen gösterin. Ayağın toynak kısımlarını satır yardımı ile kesin.Elinizde deriden ve toynaktan sıyrılmış etli ayak kemiği kalacak. Bol su ile ayağı iyice yıkayın. Ayak kemiğini satırla tencereye sığacak boyutlarda parçalayıp tüketime hazır hale getirin.

Kelle temizliğinden önce kelleyi bol su ile yıkayıp kan kalıntılarını temizleyin. Daha sonra deriyi keskin bir bıçakla soyun. Kellede deri parçası kalmamasına özen gösterin. Temizlediğiniz kelleyi bol su ile yıkayın. Bu noktadan sonra satır veya duruma göre balta gibi büyük kesici aletler kullanmanız gerekecek. Koyun kelesi için satır yeterli olurken büyükbaş havyan kelesinde balta ya da elektrikli özel kesici aletler kullanabilirsiniz. Kesici aletlerle kelleyi 4-5 parçaya ayırıp bol su ile yıkayın. Kelle etlerini tamamen kemikten ayırın. Gözü de etten ayırın. Elde ettiğini et, dil ve beyin kısımlarını ayırıp tekrar yıkayın. Tüketime hazır hale getirdiğiniz kelle etlerini buzdolabında bekletebilirsiniz.