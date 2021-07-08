KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULARKurban Rehberi Sıkça Sorular KitapçığıBağcılar'da Kurban Kesim YerleriOluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Duyurular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR.
KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
Kurban Rehberi Sıkça Sorular Kitapçığı
Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri
Oluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Duyurular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Online Satranç Turnuvası 19 Mayıs 2021 Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... 1 2 3 4 5 6 7 8
Kaynak: Habermetre