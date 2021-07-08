KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
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KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR

KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
Habermetre - Haberler | Toplum

SIKÇA SORULAN SORULARKurban Rehberi Sıkça Sorular KitapçığıBağcılar'da Kurban Kesim YerleriOluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Duyurular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR.

KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR

Kurban Rehberi Sıkça Sorular Kitapçığı

Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri

Oluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Duyurular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Online Satranç Turnuvası 19 Mayıs 2021 Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... 1 2 3 4 5 6 7 8

Kaynak: Habermetre

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