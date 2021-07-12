Kurban pazarlığında tokalaşma yapılmayacak
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Kurban pazarlığında tokalaşma yapılmayacak

Kurban pazarlığında tokalaşma yapılmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban satış ve kesim yerlerinde pandemi tedbirleri kapsamında önlemler alınırken, bu yılda kurban pazarlığı esnasında tokalaşma yapılmamasına karar verildi.

Kurban satış ve kesim yerlerinde pandemi tedbirleri kapsamında önlemler alınırken, bu yılda kurban pazarlığı esnasında tokalaşma yapılmamasına karar verildi.

Aydın Valiliği Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplanarak kurban satış ve kesim yerlerinde uygulanacak olan kararları belirledi. Belirlenen kararlar gereği pandemi tedbirleri kapsamında satıcılar ve müşteriler arasında 'el teması' olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, 'tokalaşma' yapılmayacağı belirtildi.

"İnsan kalabalığının önüne geçilecek"

Uygulanacak olan kararlar gereği, müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak, hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak ve bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olması sağlanacak.

"Randevu ile kesim yapılacak"

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybı ve karmaşanın önlenmesi, Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacak.

"Kurbanını kendi mülkünde kesecekler için kurallar belirlendi"

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler ise, kurbanını beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşan zemin üzerinde kesilerek, akan kan hemen toprakla kapatılacak. Ggerekirse kireçlenerek ve kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konularak ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenerek, gerektiğinde kireçlenecek. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmamasına özen gösterilecek. - AYDIN

Kurban pazarlığında tokalaşma yapılmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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