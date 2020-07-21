Kurban pazarlığında ilginç yöntem Kurban pazarlığında ilginç yöntem Kurban pazarında pazarlık artık tokalaşmatik ile yapılacak Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

Kurban pazarlığında ilginç yöntem

Kurban pazarında pazarlık artık tokalaşmatik ile yapılacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;"Bilecik Belediyesinden pazar alanına tokalaşmatik"

"Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurulduk"

BİLECİK - Bilecik'te belediye tarafından Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında tokalaşarak kurban pazarlığı yapılamayacağı bu yıl bir çare bulunarak, kurban satış alanına tokalaşmatik konuldu.

Pazar alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı ile kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirtti.

Bilecik Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kurban satış alanında gerekli tedbirlerin de alındığını belirten Başkan Semih Şahin, "Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 ayrı noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçlar yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik" dedi.

"Bilecik Belediyesinden pazar alanına tokalaşmatik"

Bilecik Belediyesi tarafından Pazar alanında vatandaşların pazarlık yapmaları amacıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurulduğunu belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim.Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum" dedi.

Başkan Şahin açıklamasında ayrıca kurban satış alanında Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbir ve çalışmaların da yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA