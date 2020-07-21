Kurban pazarlığında ilginç yöntem Bilecik Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle tokalaşarak kurban pazarlığı yapılamayacağı için kurban satış alanına tokalaşmatik yerleştirdi.

Bilecik Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle tokalaşarak kurban pazarlığı yapılamayacağı için kurban satış alanına tokalaşmatik yerleştirdi.

Pazar alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Semih Şahin, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı ile kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirtti. Bilecik Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kurban satış alanında gerekli tedbirlerin de alındığını belirten Başkan Şahin, "Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 ayrı noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçlar yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların pazarlık yapmaları amacıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurulduğunu belirten Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim. Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum" dedi.

Başkan Şahin açıklamasında ayrıca kurban satış alanında Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbir ve çalışmaların da yürütüleceğini sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA