Kurban pazarlığı "tokalaşma çubuğu"yla yapılıyor Bingöl'de kurban pazarlığı 'tokalaşma çubuğu'yla gerçekleştiriliyor.

Bingöl'de kurban pazarlığı 'tokalaşma çubuğu'yla gerçekleştiriliyor.

Bingöl Belediyesi Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıklar çadırlara konulmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Görücüye çıkan kurbanlıkları inceleyen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlık oluyor. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazarlık, 'tokalaşma çubuğu' ile yapılıyor.

Canlı hayvan pazarı müdürü Sami Kaysadu, pandemi dolayısıyla her türlü tedbirin alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler dolayı ister istemez biraz zorluk yaşanıyor. Günde 3 defa pazarda ilaçlama yapıyoruz, veteriner hekimlerimiz de burada. Hepsi titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Pazarlık için tokalaşma çubuğu yaptırdık. Satışlarda pazarlık çubukla yapılıyor. Sosyal mesafeyi oldukça korumaya çalışıyoruz. Maske kullanımı hakkında da bilgilendirme yapıyoruz."

Besici Ekrem Çiftçi, tokalaşma çubuğuyla pazarlık yaptıklarını dile getirerek, kurbanlıkların biran önce satılmasını umut ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA