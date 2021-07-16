Kurban pazarlarındaki hareketlilik artıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İstanbul'da bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İstanbul'da bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor.

Bayram öncesinde genellikle çevre illerden, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Üsküdar Beylerbeyi Kurban Pazarı'na da hayvanlarını getiren besiciler, sıkı pazarlıkların ardından kurbanlarını vatandaşlara satıyor. Pazarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları hızla devam ediyor.

Bayramın yaklaşmasıyla pazarlardaki hareketliliğin daha da artmaya başladığı ifade ediliyor.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, ilçede Beylerbeyi, Küplüce ve NATO Yolu'nda kurban pazarı açtıklarını söyledi.

Beylerbeyi'nde, 17 dönüm üzerine 56 kurban çadırının kurulduğunu ifade eden Uzunali, veterinerler, temizlik ve park bahçeler müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını, besicilere yardımcı olduklarını kaydetti.

Pazara, Kars, Ardahan, Yozgat, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan 4 bin hayvan getirildiğini dile getiren Uzunali, "Şu andaki satışlarımız yüzde 65 oldu. İyi gidiyor. Cumartesi, pazar günü satışlar nasip olursa daha da iyi olacak." dedi.

Uzunali, büyükbaş hayvanların 10 bin ile 40 bin lira, küçükbaş hayvanların da 1500 ile 3 bin 500 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Besici İsmet Savaş ise Kars'ta hayvancılıkla uğraştığını, bayram öncesi İstanbul'a 53 hayvan getirdiğini söyledi.

Hayvanlarının büyük bölümünü sattığını, elinde şu anda sadece 5 hayvanın kaldığını ifade eden Savaş, "Genel olarak satışlarımız iyi, fena değil burada. Hayvanına göre 10, 15, 20, 25 bin lira arasında hayvanlarımızı sattık." diye konuştu.

Savaş, vatandaşların genelde hafta sonları ve bayrama yakın günlerde kurban aldığını, bu nedenle pazardaki hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Besici Mehmet Burak Şen, Ordu'dan pazara 170 hayvan getirdiklerini söyledi.

Her sene Beylerbeyi Kurban Pazarı'na geldiklerini ifade den Şen, küçükbaşı 3 bin 300-3 bin 400 fiyat aralığında sattıklarını kaydetti.

Hayvanların yaklaşık yüzde 40'ını sattığını aktaran Şen, "Bütün emekçilere, bütün kurbancı kardeşlerime hayırlı satışlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban pazarına gelen müşterilerden Halil İbrahim Şahin, arkadaş ve akrabalarıyla beraber 6 kişi kurbanlık almak için anlaştıklarını ve temsilci olarak pazara geldiğini belirtti.

Kurban pazarında fiyatların hemen hemen aynı olduğunu gördüğüne dikkati çeken Şahin, besici ile yaptığı pazarlıkta büyükbaş hayvan için 19 bin liraya anlaştığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın