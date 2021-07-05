Kurban pazarlarında satışlar başladı

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Kurban pazarlarında satışlar başladı

Kurban pazarlarında satışlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzun yolculuk yapan kurbanlıklar İstanbul'a ulaştı ve kurban pazarlarında satışlar başladı.

Uzun yolculuk yapan kurbanlıklar İstanbul'a ulaştı ve kurban pazarlarında satışlar başladı. Kurbanlarını ilk günden satmaya başladıklarını belirten satıcılar, bu durumdan memnun olduklarını ve fiyatlarında 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında satışlar başladı. Yaklaşık 30 saat yolculuk yapıp gelen kurbanlık hayvanlar, İstanbul Kayaşehir'de bulunan alanda yerlerini aldı. Kurbanlık hayvan fiyatlarında artış gözlenirken, satıcılar ilk günden talebin olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca satıcılar, kurban alırken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi.

"Fiyatlarımız 17 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor"

Hayvanlarını Ağrı'dan getirdiklerini belirten kurban satıcısı Serkan Daşdemir, "Hayvanlarımızı bugün getirdik. Yolculuğumuz 19 saat sürdü. Evraklarımız tam olduğu için problem yaşamadan geldik. İlk günden talep güzel. 30 tane hayvan getirdik bunların 8 tanesi satıldı. Bu durumdan memnunuz. Bayrama kadar tüm hayvanlarımızı satmayı düşünüyoruz. Yem fiyatları yüksek olsa da fiyatlar bu sene uygun. Fiyatlarımız 17 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre fiyatlarımız yüzde 30 arttı. Getirdiğimiz kurbanların en ağırı 980 en hafifi ise 550 kilo. Vatandaşlar kurbanlarını alırken hayvanın gözlerine, boynuzlarına, ayaklarına, kuyruğuna dikkat etmeleri gerekiyor. Burada kesim için 4 tane ünite var. Vatandaş kurbanını aldıktan sonra istediği üniteden sırasını alır ve bayram günüde kesim gerçekleşir. Kesim fiyatları daha belli değil, geçen sene bin 250 TL'den kesiliyordu" şeklinde konuştu.

"Geçen seneye göre fiyatlarda 2-3 bin TL artış var"

Satışlara bugün başladıklarını ifade eden kurban satıcısı Yavuz Baran, "Çadırlarımıza bugün yerleştik. Hayvanlarımız satışa hazır şekilde bekliyor. Hayvanlarımız hepsinin kan tahlili yapıldı. Ağrı'dan geldik yolculuğumuz ise 34 saat sürdü. 270 tane hayvan getirdik bunlardan 12 tanesini sattık. Fiyatlarımız 10 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar devam ediyor. Geçen seneye göre fiyatlarda 2-3 bin TL artış var" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kurban pazarlarında satışlar başladı
Kurban pazarlarında satışlar başladı
Kurban pazarlarında satışlar başladı
Kurban pazarlarında satışlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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