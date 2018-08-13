Kurban Pazarlarında Sahte Paraya Dikkat

Samsun'da vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para konusunda bilgilendirilecek.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerde kurban pazarlarında sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı hayvan sahipleri ve vatandaşların sahte para konusunda neler yapması gerektiği konusunda farkındalık oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, kurban satış yerlerinde bulunan kurban satıcılarının sahte paraya karşı uyarılacağı ifade edilerek, "Sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirme yapılarak, banknotlar üzerinde bulunan güvenlik özellikleri, bu özelliklerin kısaca açıklaması, sahte para ile orijinal para arasındaki farklar gerçek para üzerinden kurban satışı yapan vatandaşlarımıza ve kurban pazar yerlerinde kurbanlık almaya gelen diğer vatandaşlarımıza uygulamalı olarak gösterilecektir. Ayrıca yapılan bu etkinlikler esnasında kurban pazar yerlerindeki kurban satışı yapan vatandaşlarımıza dolandırıcılık olayları ile ilgili şubemizce hazırlanan broşürlerden verilerek, yine şubemizce hazırlanan dolandırıcılık konulu afişlerden vatandaşlarımızın görebileceği kurban pazarı yerlerine asımı yapılacak olup, bayram süresince almış olduğumuz güvenlik tedbirleri ile toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir."