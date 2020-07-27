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Kurban pazarlarında korona virüsü sessizliği

Kurban pazarlarında korona virüsü sessizliği Besiciler, virüsün bahane edilerek, insanların kurban kesmediğini belirtti Ordu'da kurbanlık hayvanların satışları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz etkilendi.

Kurban pazarlarında korona virüsü sessizliği
27.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:44

Kurban pazarlarında korona virüsü sessizliği

Besiciler, virüsün bahane edilerek, insanların kurban kesmediğini belirtti

ORDU - Ordu'da kurbanlık hayvanların satışları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz etkilendi. Besiciler, kurbanlık hayvanlara bakmaya dahi gelenlerin olmamasından dert yanıyor.

Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kalırken besiciler, korona virüs tedbirlerini alarak hayvan satış alanlarında küçük ve büyükbaş hayvanlarını satışa çıkarttı. Virüs dolayısıyla, tüm alanlarda olduğu gibi hayvancılıkta da çeşitli olumsuzluklar yaşayan besiciler, Kurban Bayramı'ndan beklediklerini bulamadı. Besiciler, kurbanlık hayvanların 7 ile 20 bin lira arasında satıldığını belirterek, geçen yıllara göre satışların çok düşük olduğunu ifade ettiler.

"Büyük marketler besicilerin işlerini etkiliyor"

Ordulu besici Enver Özdemir, bazı insanların korona virüsü bahane ederek, kurban kesim işlerini ertelediklerini ifade etti. İmkanı olan insanların kurban kesmeleri gerektiğini ifade eden Özdemir, büyük marketlerdeki kurban satışlarının kendine göre uygunsuz olduğuna dikkat çekerek, "Ordu'daki yurtlar dahi farklı illerden hayvan satın alıyor. Biz de burada kaldık, hepimiz zor durumdayız. Büyük marketler tarafından kesilen kurbanlıkları doğru bulmuyor um. Bu sene işlerimiz önceki yıllara göre daha düşük. Devletimiz emeklilere de yardım ediyor. Virüs bahane ediliyor. Kurallara uyulup maske ile kurban kesilebilir" diye konuştu.

"Çok sayıda besicimiz satış yapamadı"

Zeki Eğrek isimli besici de pandemi nedeniyle işlerin oldukça düşük olduğunu anlatarak, "Çok sayıda besicimiz satış yapamadı. Son güne kadar bir umudumuz var, bayramın ikinci gününe kadar buradayız. Et fiyatı olarak hesaplarsak hayvanın büyüklüğüne göre kilogramı 47 liradan 55 liraya kadar ulaşabiliyor. Ancak talep çok düşük. Birçok arkadaşımızın elinde bayağı hayvanı kaldı. Bizim şuanda 30 tane kadar hayvanımız kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

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