KURBAN PAZARLARINDA İKİNCİ GÜN
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KURBAN PAZARLARINDA İKİNCİ GÜN

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarının tenhalaştığı, kurbanlıkları bitiren satıcıların ise çadırlarını kaldırdığı görüldü.

KURBAN PAZARLARINDA İKİNCİ GÜN
01.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:32

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarının tenhalaştığı, kurbanlıkları bitiren satıcıların ise çadırlarını kaldırdığı görüldü.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Sultangazi ve Bayrampaşa'daki kurban pazarlarında küçük ve büyükbaş hayvanlarını bitirenler çadırları topladı. Satıcıların azalmasından dolayı pazarların da tenhalaştığı görüldü.  Kurbanlıklarını bitiremeyenler ise umutlu. Bir iki gün içinde ellerindekileri bitireceklerini söylüyor.  Kurban pazarına gelmek için bayramın ikinci gününü bekleyenler ise, hem daha sakin bir kurban pazarı hem de düşük fiyat bekleyişinde.

"İKİNCİ GÜNE BİLEREK BIRAKTIK ÇÜNKÜ FİYATLAR DAHA DÜŞÜK OLUYOR"

Büyükbaş kurbanlık alana İbrahim Akköse, "12 bin liraya aldık, dün çok yoğundu burası. Biz de bilerek bugüne kaldık. Bugün daha sakin, daha rahat" dedi.  Kurbanlık arayan Faruk Sarıkaya ise, "İkinci güne bilerek bıraktık çünkü fiyatlar daha düşük oluyor. Tam tersi fiyatlar yine aynı, değişen hiçbir şey yok. 14 bin liraya aldık, kesimiyle beraber 14 bin 500 liraya geldi " diye konuştu.

"200 TANE HAYVAN SATTIK ŞU ANA KADAR"

Kastamonu'dan gelen büyükbaş hayvan sahibi Sedat Bozacı ise, "Paramızı aldık, az veya çok bereket versin dedik, cebimize koyduk gidiyoruz. 54 hayvan vardı, şu an 6 tane kaldı" diye konuştu.

Metin Dizman, "Satışlar bu sene biraz koronadan dolayı sıkıntılı, insanlar gelemiyor buraya. Çok şükür yine de az çok gidiyor şu an. Bu saatten sonra daha da iyi olur inşallah. Biz Edirne'den geldik. 200 tane hayvan sattık şu ana kadar, 100 tane de kaldı, o da biter 2 güne inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

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