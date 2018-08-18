Kurban Pazarlarında Hareketlilik Devam Ediyor

İstanbul'daki kurban pazarlarında satışlar devam ediyor. Geçen yıla göre fiyatlarda biraz artış olduğunu belirten besiciler, genel olarak satışlardan memnun.

Başakşehir'de kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş kurbanlık, bin 500 liradan, büyükbaş kurbanlık fiyatları da 14 bin liradan başlıyor. 10 gündür pazarda olduğunu belirten Murat Kışla, "Piyasa güzel, fena değil. Getirdiğimiz büyükbaş kurbanlıkların 4'te 3'ünü sattık. Genel olarak pazarın durumu da aynı. Fiyatlar geçen yıla göre hemen hemen aynı. Az da olsa bir fark var tabi. O da normal tabi. Bu fark da yem ve Pazar fiyatlarının yüksek oluşundan kaynaklanıyor" dedi.

Bir başka besici olan Erdem Ay da "3 tane malım kaldı. 35 mal getirmiştim" ifadelerini kullandı. Pazara büyükbaş kurbanlık almaya geldiğini söyleyen Recep Göksu da, fiyatların genel olarak normal olduğunu belirterek, "Henüz bakıyoruz, almadık. Kesemize uygun bulduğumuzda alacağız. Her keseye uygun kurbanlık var. Bütçenize uygun alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 1500 - 2500 TL ARASINDA

Pazar da küçükbaş kurbanlıklar da 1.500 liradan başlıyor. Kırklareli'nden 170 küçükbaş kurbanlık getirdiklerini belirten Fahrettin Aslan, "Şuana kadar sattığımız küçükbaş hayvanın sayısı 70. Önümüzde daha 3 günümüz var. Zaten küçükbaşların hızlı gidiş günleri pazar, arife ve bayramın birinci günü olacak. Şuanda kurbanlıklar gayet iyi gidiyor. Satışlardan memnunuz. Şuan 100 tane hayvanımız kaldı. Bayramın birinci ve ikinci günü de satışlarımız devam edecek. Burada küçükbaş hayvanların fiyatı 1.500 - 2.500 lira arasında değişiyor. Geçen yılla bu yıl arasında ciddi bir artış yok. Ortalama yüzde 10'luk bir artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi. - Yeşil