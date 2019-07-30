Kurban pazarlarında denetim

Samsun'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında tedbirler artırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, beraberindeki Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ile yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını ziyaret etti.

Bayram öncesi kurban pazarlarında gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Ay, "Vatandaşların sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldık. Veteriner kontrol noktaları bulunmakta. Veteriner hekimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sağlık taraması yapmaktadır. Çalışmalarımız Kurban Bayramı boyunca devam edecek." dedi.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulama hazırlandığını anımsatan Ay, vatandaşların hayvan pazarında yaşayacakları sıkıntıları ilgili telefonlardan yetkililere ulaşılabileceğini belirtti.?

Kaynak: AA