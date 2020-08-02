Kurban pazarlarında çadırlar sökülüyor İstanbul'daki hayvan pazarlarının Kurban Bayramı'nın 3. gününde büyük oranda boşaldığı görüldü.

İstanbul'daki hayvan pazarlarının Kurban Bayramı'nın 3. gününde büyük oranda boşaldığı görüldü.

Türkiye'nin birçok noktasından besledikleri kurbanlıkları İstanbul'a getiren besiciler, Kurban Bayramı'nın 3. günü pazarlardaki hayvanlarının büyük çoğunluğunu satarak memleketlerine dönmeye başladı.

Canlı hayvan pazarlarında, bin ila 3 bin lira arasında satılan küçükbaşlar bayramın üçüncü günü 900 ila 2 bin lira seviyesine inerken, ortalama 9 bin ila 25 bin lira arasında satılan büyükbaşlar ise 7 bin ila 15 bin lira seviyelerine kadar düştü.

Canlı hayvan kilogram fiyatlarının ise 30 liradan 23 liraya indiği görüldü.

Yaklaşık 200 kurban çadırının kurulduğu Sultangazi Kurban Pazarı'nda çadırların tamamına yakını sökülürken, az sayıda büyükbaş ve küçükbaş sahibi ellerinde kalan son kurbanlıkları da satmaya çalıştı.

Kurban pazarında elinde kalan son 8 küçükbaş hayvanını satmaya çalışan İbrahim Güzelce, "65 koç ve koyun getirmiştim, 8 tane kaldı. Onları da bugün bitirmek istiyorum. 2 bin 700 lira istediğimiz koçlara bugün 1800 lira istiyorum. İnşallah öğleden sonraya kadar satışları bitiririm." şeklinde konuştu.

Besici Cesim Çelik ise Muş'tan geldiğini ve kalan son hayvanını da satarak bir an evvel memleketine dönmek istediğini belirtti. Çelik, İstanbul'a yakın bölgelerden kurbanlık getiren bazı besicilerin ise hayvanlarını zararına satmamak için geri götürdüğünü kaydetti.

Kurban pazarında yasak olmasına karşın bazı vatandaşların satın aldıkları küçükbaş kurbanlıklarını pazara gelen kasaplara kestirdiği görüldü.

Kaynak: AA