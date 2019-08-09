Kurban pazarlarında bayram yoğunluğu

09.08.2019 11:12

Kilis'te kurbanlık satış alanlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kesmelik Caddesi üzerinde kurulan pazarda satış yapan besiciler, hayvanlarını bayramdan önce satabilmenin telaşını yaşıyor.

Vatandaşlar da uygun fiyata kurban alabilmek için besicilerle sıkı pazarlık yapıyor.

Besici Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu yoğunluğun yarın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır besicilik yaptığını anlatan Alkan, yetiştirdikleri hayvanların fiyatlarının 17-24 lira aralığında değiştiğini ifade etti.

Alıcılardan İbrahim Babaoğlu da bir bayramı daha yakınlarıyla geçirebilecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, bayramın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: AA