Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk
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Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk

Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da pandeminin etkisiyle durgun geçen kurban satışları, bayrama son günler kala hareketlendi.

İstanbul'da pandeminin etkisiyle durgun geçen kurban satışları, bayrama son günler kala hareketlendi. Kurban pazarındaki besiciler ise vatandaşları uyararak bir an önce kurbanlıklarını almalarını, aksi halde mağduriyet yaşayabileceklerini belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan kurban pazarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz sene pandeminin etkisiyle durgun geçen satışlar, bu yıl bayramın yaklaşmasıyla hareketlendi. Büyükbaş hayvanların en fazla 7 kişilik, küçükbaş hayvanların ise tek kişilik hisselerle satıldığı pazarda arife günü ise satışların çok fazla olacağını söyleyen besiciler, vatandaşların bir an önce kurbanlıklarını almalarını yoksa mağduriyet yaşayabileceklerini söyledi.

"Arife günü yoğunluk bekliyoruz"

Bayram öncesi kurban satışlarında hareketlilik yaşandığını belirten Hüsamettin Öztürk, "Bu sene pandemiden ötürü hayvan satışları yavaş oldu. Pandemi insanları çok korkuttu o sebeple satışlar biraz yavaş geçti. İnsanlar sosyal mesafe gibi kurallara uymak için kurban pazarlarına çok fazla gelmedi. Bugün biraz yoğunluk var. Yarın arife gününde daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Bayram tatilinin de uzun olması nedeniyle birçok insan tatile gitti ama biz yarın satışların daha iyi olacağını düşünüyoruz bu konuda da vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. İnşallah hiçbir arkadaşım memlekete hayvanlarını geri götürmek zorunda kalmaz, bütün hayvanları satılmış şekilde geri dönerler" diye konuştu.

"Pazarlık edip kurbanlığımızı alacağız"

Kurbanlık hayvan almak için kurban pazarına gelen Murat Aka ise, "Beylikdüzü'ne kurban pazarına geldik. Nasipse eğer bugün kurban alacağız. Gezip gördüğüm kadarı ile her bütçeye uygun hayvan bulunuyor. Biz iki kişi keseceğiz o sebeple biraz ufak bir hayvan arıyoruz. Hayvanları getirenlerden de Allah razı olsun çünkü büyük eziyet çekiyorlar. Onlar eziyetinin karşılığını almaya çalışıyorlar, biz de kesemize uygun hayvan bulmaya çalışıyoruz. Nasipse eğer pazarlık edip kurbanlığımızı alacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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