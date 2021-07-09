Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı
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Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Sağlık kontrolünden geçirilen kurbanlıklar, canlı hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen kurbanlıklar, canlı hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu.

Başkentin ilçelerinde kurulan canlı hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, almak istedikleri kurbanlıklar için sosyal mesafe kuralını gözeterek sıkı sıkıya pazarlık yapıyor.

Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.

Yoğunluk yaşanan canlı hayvan pazar yerlerinde küçükbaş fiyatları 1500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişirken büyük baş fiyatları ise 10 bin liradan başlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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