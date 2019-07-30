Kurban pazarlarına dadanacaklardı, yakalandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çetenin çok sayıda şehirde kurban pazarlarından sahte parayla alışveriş yapmaya hazırlandıkları yönünde aldıkları ihbarla harekete geçti. Jandarma ekipleri takibe aldıkları araçta piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda banknot ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çetenin Yalova, Bursa, Gemlik, Armutlu, Çınarcık bölgelerinde özellikle kurban pazarlarını hedef seçerek piyasaya sahte para sürmeye hazırlandıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu çete üyelerini taşıyan aracı takibe başladı. Gemlik Narlı Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramalarda 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan S.T, Ç.E.T, S.T. ve F.C. isimli 4 şahıs yakalandı. Araçta aynı zamanda şahısların piyasaya sürmeye hazırlandığı 3 bin 800 lira değerinde 50 ve 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak ilk işlemler için jandarma karakoluna götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA