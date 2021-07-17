Kurban pazarının "Hanım ağası" doğal beslediği hayvanlarına alıcı bekliyor
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Kurban pazarının "Hanım ağası" doğal beslediği hayvanlarına alıcı bekliyor

Kurban pazarının 'Hanım ağası' doğal beslediği hayvanlarına alıcı bekliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden ve çevresinde "Hanım ağa" olarak bilinen Fadime Kroll, çiftliğinde yetiştirdiği hayvanları Kurban Bayramı öncesi kurulan pazarda satışa sundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden ve çevresinde "Hanım ağa" olarak bilinen Fadime Kroll, çiftliğinde yetiştirdiği hayvanları Kurban Bayramı öncesi kurulan pazarda satışa sundu.

Alman vatandaşı 51 yaşındaki üç çocuk annesi Fadime Kroll, altı yıl önce Almanya'dan emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleşti.

İlçede satın aldığı evi çocuklarının eğitim masrafını karşılamak için kiraya verip dağ evine yerleşen Kroll, hayvancılık yapmaya karar verdi.

Dağ evinde bir keçi ve iki tavukla başladığı besicilikte azmi ve çalışkanlığıyla başarıyı yakalayan Kroll, birikimini de kullanarak içinde 350 kuzu ve 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlik kurdu.

Her sabah güneş doğmadan kalkıp hayvanlarıyla ilgilenen Kroll, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan pazarda hayvan satışı yapıyor.

"Hayvandan aldığınız sevgi sizi besliyor"

Pazarın tek kadın besicisi Fadime Kroll, AA muhabirine, bir Yörük kızı olduğunu, özünde olduğu için de bu mesleğe ilgi duyduğunu söyledi.

Almanya'da 17 yıl yaşadığını aktaran Kroll, çocukları için her zorluğa katlanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kroll, hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini belirterek, "İşe küçük atılımlarla başladığım için ilk önce kimse fark etmedi. 2-3 kuzu derken bu süreç devam etti, gitti. Pazarda tek kadın olduğum için herkes bana yardım ediyor, destek çıkıyor. Hayvan demek stresten, hastalıktan uzaklaşmak demek. Hayvandan aldığınız sevgi sizi besliyor. Hepsini doğal yollarla besliyorum. Tek sıkıntım bulunduğum yer kira, taşınmada zorluk yaşıyorum." ifadesini kullandı.

"O bizlerin Hanım Ağası"

Kurban satışı yapan Şevket İhtiyar ise Fadime Kroll'un kurban pazarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Onun her zaman bir ayrıcalığının olduğunu vurgulayan İhtiyar, "Kurban pazarında arkadaşlarımız arasında olması bizi gururlandırıyor. Girişimci ablayı her haliyle kutluyoruz." dedi.

Besicilerden Ramazan Tunç ise kurban satış noktasındaki 82 kişiden birinin Fadime Kroll olduğuna değinerek, "Fadime abla kadar mücadele eden ve başarılı birini görmedim. Burada birbirimize destek veriyoruz." diye konuştu.

Kenan Türk ise bir kadının bu sektörde olmasının kendilerini sevindirdiğini anlatarak, "O bizlerin 'Hanım Ağası.' Ayrıca bize moral ve güç veriyor. Çiftliğini de gezdim. Bir hanımın eli değdiği belli, çok güzel." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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