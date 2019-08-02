Kurban pazarının gözdesi 1,5 tonluk "Reşo"

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan 1,5 tonluk "Reşo" isimli simental ırkı boğa pazarın gözdesi oldu.

Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyünde besici Musa Kılınç'ın, ahırında özenle beslediği 3 yaşındaki "Reşo" isimli 1,5 tonluk boğa, iri yapısıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Musa Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.

Her yıl kurbanlık hayvan beslediğini ifade eden Kılınç, "Bende 1 ton 500 kilogramdan aşağı ağırlığa sahip boğa yoktur. Besiye aldığım boğaların canlı ağırlıkları genellikle 1 ton 500 ve 1 ton 800 kilogram arasında değişir. Bu ağırlıktaki boğaların fiyatı da 25-27 bin lira arasındadır." dedi.

Kılınç, Reşo'nun ağırlığıyla Ovacık'ın en büyük boğası olduğunu savunarak, "Boğayı, kilosu 35 liradan satmayı düşünüyorum. İlçemizde kurban pazarları olmadığından dolayı hayvanlarımızı şehir dışına gönderiyoruz. Hayvanlarımız organiktir, onları sadece arpayla besliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA