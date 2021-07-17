KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
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KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR

KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarındaki 1 ton 50 kiloluk 'Şemo' adındaki boğa, 30 bin liraya alıcısını bekliyor.

MANİSA'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarındaki 1 ton 50 kiloluk 'Şemo' adındaki boğa, 30 bin liraya alıcısını bekliyor.

Şehzadeler ilçesindeki canlı hayvan borsasında, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik başladı. Pazarda, çevre illerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen kurbanlıkların satışı yapılıyor. Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin gölgesinde kalan pazarda, küçükbaşlar bin 500 ile 2 bin 500 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 15 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Pazara, Ardahan'ın Göle ilçesinden Turan Kılıç tarafından getirilen 1 ton 50 kiloluk 'Şemo' isimli simental cinsi boğa, pazarın en büyük ve en pahalı hayvanı olarak dikkat çekiyor. Müşterilerin sadece bakmakla yetindiği Şemo, 30 bin liraya alıcısını bekliyor.

Turan Kılıç 90 hayvanından sadece 2 tane kaldığını, fakat hayvanlarını istediği fiyata satamadığını belirterek, "Pazarın en büyüğü 1 ton 50 kilogram ile benim hayvanım. Simental cinsi hayvanımın adı Şemo. Fiyatı 30 bin lira. Sattık ama fiyatlardan bu sene pek memnun değiliz. Pandemiden dolayı hep düşük fiyatlara sattık" diye konuştu.

Kars'tan 60 hayvan getiren Oğuz Çelebiler, 35 hayvanın elinde kaldığını dile getirdi. Çelebiler, "Buraya 15 yıldan beridir hayvan getiriyoruz fakat son 2 yıldır Covid-19 sebebiyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Hayvanlarımızın neredeyse yüzde 60'ı kaldı. Müşteri de yok. Bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Kars'tan ortalama ağırlığı 600 kilogram olan 60 hayvan getirdik. 15 bin lira ile 17 bin lira arası satıyoruz. Elimizde şu an 35 hayvan kaldı. Bu yıl fazla satamadık. İnşallah sonunu iyi bağlarız. 10-15 hayvan daha satarak, bu seneyi çıkarırsak bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Cafer Aburşu da 30 boğasından sadece 2'sini sattığını, bayrama 2 gün kalmasına rağmen bu yıl maliyetini kurtaramadığını söyledi.

KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR
KURBAN PAZARININ 1 TONLUK 'ŞEMO'SU, ALICISINI BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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