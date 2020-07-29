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Kurban pazarının gözdesi! 1,5 tonluk tosun kaç TL'ye alıcısını bekliyor?

Kurban bayramı öncesi kurbanlıklar koronavirüs önlemleri kapsamında satılmaya başlandı. Denizli Canlı Hayvan Pazarı'nda 1 ton 460 kilogramlık tosun yoğun ilgi görmektedir. Tosun, 45 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.

Kurban pazarının gözdesi! 1,5 tonluk tosun kaç TL'ye alıcısını bekliyor?
29.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:50

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar canlı hayvan pazarına giderek alışverişe başladı. Pazarın gözdesi ise bu yıl simental cinsi tosun oldu. 1 ton 460 kilogram ağırlığa sahip olan simental tosun heybeti ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Kurban pazarını gözdesi! 1,5 tonluk tosun kaç TL'ye alıcısını bekliyor?

3 YAŞINDA 1 TON 460 KİLOGRAM

Alışverişe gelen vatandaşlar tosunu gördükten sonra önce ağırlık ve fiyatı soruyor, daha sonra ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Sahipleri, 3 gün önce 3 yaşına giren 1 ton 460 kilograma sahip olan simental tosunun fiyatı ise 45 bin TL olarak belirledi.

Kurban pazarını gözdesi! 1,5 tonluk tosun kaç TL'ye alıcısını bekliyor?

"SON 3 YILDIR BU BÜYÜKLÜKTE HAYVAN GELMİYOR"

Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Tufan Yıldırım, "Bu hayvan da maşallah çok gelişme olmuş ve cinsi güzel. Tabi bakmak çok önemli, hayvana bakım olmadığı zaman hayvan çöküyor ve adamda bakmış tosuna. Bende hayvancılık yapıyorum. Son 3 yıldır bu büyüklükte hayvan gelmiyor" dedi.

Kurban pazarını gözdesi! 1,5 tonluk tosun kaç TL'ye alıcısını bekliyor?

TOSUN 45 BİN TL

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren hayvan sahibi Hakan Tekiner, "3 gün önce 3 yaşına girdi. 1 ton 460 kilo. Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar. Sırayla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyat olarak 45 bin TL" diye konuştu.

Kurban pazarını gözdesi! 1,5 tonluk tosun kaç TL'ye alıcısını bekliyor?

Kaynak: İHA

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