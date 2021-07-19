KURBAN PAZARINDAN KAÇAN DANA, TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

ZONGULDAK'ta, kurban satış pazarında sahibinin elinden kaçan dana, bir süre ulaşımın durmasına neden oldu.

ZONGULDAK'ta, kurban satış pazarında sahibinin elinden kaçan dana, bir süre ulaşımın durmasına neden oldu. 1 kilometre sonra yakalanan dana, tekrar pazara götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban satış pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, Bülent Ecevit Caddesi'ne doğru koşmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre sonra duran dana, trafiği kilitledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan dananın yakalanması için çaba sarf edildi. Trafikteki araçlara da zarar veren dana, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı