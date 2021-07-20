Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı
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Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı -Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı

-Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Merakum yolu üzerinde meydana geldi. Kurban pazarı dönüşü 58 ACD 049 plakalı Ford marka kamyonet, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile araç içerisinde bulunan H.A. ve M.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı
Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı
Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı
Kurban pazarından dönerken tarlaya uçtular: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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