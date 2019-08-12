Kurban pazarından 400 bin TL'lik hırsızlık

Kurban pazarından 400 bin TL'lik hırsızlık

Trabzon'da kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.

12.08.2019 10:42
Kurban pazarından 400 bin TL'lik hırsızlık

Trabzon'da kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı'da kurulan kurban pazarına kurbanlık satmaya gelen A.K., kurban paralarını aracına koydu.

Bir süre sonra aracın camlarının kırılarak 400 bin TL parasının çalındığını gören A.K., durumu polis ekiplerine bildirirken yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.M., çevredeki esnafın da yardımıyla aynı pazarda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.