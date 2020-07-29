Kurban pazarında üniversite mezunu koyuncu
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Kurban pazarında üniversite mezunu koyuncu

Babasına yardım etmek için kurban pazarında çalışan Derya Özdakak, ağılın girişine "üniversite mezunu koyuncu" tabelası ile ilgi odağı oldu.

Kurban pazarında üniversite mezunu koyuncu
29.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:21

Adana'da özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan üniversite mezunu Derya Özdakak (24) boş zamanlarını, babası Hikmet Özdakak'a yardım etmek için geldiği kurbanlık pazarında değerlendiriyor. Koyun satışı yapan Derya Özdabak'ı görenler önce şaşırıyor sonra da tebrik ediyor.

Mersin Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden 2 yıl önce mezun olan ve daha sonra Adana'da bir özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlayan Derya Özdakak'ın pandemi sürecinden sonra mesai saatlerinde azalma oldu. Boş vakitlerini evde geçirmekten sıkılan genç kadın, besicilik yapan ve kentteki kurban pazarında koyun satan babası Hikmet Özdakak'a (51) yardım etmeye karar verdi. Her sabah erken saatlerde babasıyla birlikte kurbanlık pazarına gelen Özdakak, koyunları yemleyerek günlük bakımlarını yapmaya başladı. Koyun satışı da yapan genç kadını görenler önce şaşırsa da sonrasında Özdakak'ı tebrik ediyor. Koyunlarının bulunduğu ağılın girişine 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabela asan Derya Özdakak, babasına yardım ettiği ve mesleği öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kurban pazarında üniversite mezunu koyuncu

"KADIN VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAM KOYUNCULUK YAPMAMA ENGEL DEĞİL"

Babasına yardıma geldiği kurbanlık pazarında çalışan üniversite mezunu ve tek kadın olduğunu dile getiren Derya Özdakak, pandemi sürecinde boş vakitleri artınca evde sıkıldığını daha sonra babasının yanına gidip gelmeye başladığını söyledi. Geçen yıl üniversite mezunu ağabeyi Halil Özdakak'ın babasına yardım ettiğini ama şu an ağabeyinin Adana dışında olduğunu söyleyen Özdakak, "Bu sene sıra bende. Ben her sabah kalkıp babama yardıma geliyorum. Kadın veya üniversite mezunu olmam koyunculuk yapmama engel değil. Arkamda 'Üniversite Mezunu Koyuncu' yazan tabelamız da var. Annem de aynı şekilde babama yardım ediyor. Yani burada bir aile dayanışması var diyebilirim. Koyunlarla aram çok iyidir. Her birine isim taktım. Onlar beni ben onları çok seviyorum. Ara sıra boynuzlu olan koyunlar canımı yakabilir diye korktuğum anlar oldu ama zamanla alıştım" dedi.

Kurban pazarında üniversite mezunu koyuncu

"BABAM ÜÇ ÇOCUĞUNU KOYUN BESLEYİP, SATARAK OKUTTU"

İnsanların çalıştığı koyun ağılının önünden geçerken kendisini görünce ilk etapta garipsediğini ve daha sonra hikayesini sorunca onlar tarafından tebrik edildiğini söyleyen Özdakak, koyunlarla ilgilenirken bazı kişilerin fotoğrafını çektiğini belirtti. Üniversite mezunu bir kadın olarak gocunmadan, çekinmeden koyunların içine girmenin ve kurbanlık satmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren genç kadın, "Babama destek olmak bana fazlasıyla gurur veriyor. Bu işi de hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Besicilik emek gerektiren bir meslek. Bundan dolayı en çok zorlandığım pazarlık kısmı oluyor. İnsanlar bazen emeğimizin karşılığı etmeyen fiyatlarla koyun almak istiyorlar. Her şeye rağmen burada olmaktan mutluyum. Babam üç çocuğunu koyun besleyip, satarak okuttu. Ben de burada ona çıraklık yaparak emeklerine teşekkür etmiş oluyorum" diye konuştu.

Baba Hikmet Özdakak ise yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve üç çocuğunu da okuttuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Kızının kendisine yardım ettiği için gurur duyduğunu dile getiren baba Özdakak, bir kadın olarak Derya'nın birçok erkekten daha iyi koyunculuk yaptığını söyledi.

Kurban pazarında üniversite mezunu koyuncu

Kaynak: DHA

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