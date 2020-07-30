Kurban pazarında sepetli motosiklet taksi Kurban pazarında sepetli motosiklet taksi Adana'nın Kozan ilçesinde kurbanlarını son güne bırakan vatandaşlar Kurban pazarında yoğunluğa neden oldu.

Kurban pazarında sepetli motosiklet taksi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kurbanlarını son güne bırakan vatandaşlar Kurban pazarında yoğunluğa neden oldu. Kurban ibadetlerini yerine getirmek için kurban pazarına gelen ve araçları olmadığı için kurbanlarını götürmekte zorlanan vatandaşların imdadına Kozan'ın sepetli motosikletleri koştu. Sepetli motosiklet sürücüleri kurban taksi yaparak vatandaşların kurbanlarını evlerine kadar götürdü.

Kozan'da Kadirli yolunda Kozan belediyesi tarafından kurulan Kurban satış pazarında arife gününde yoğunluk yaşandı. Pazar giriş ve çıkışlarında metrelerce kurban trafiği oluştu. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda kurbanlarını alan vatandaşlar araçlarının arka koltuğunda kurbanlarını taşırken aracı olmayan sürücüler kurbanlar için taksi görevi gören sepetli motosikletleri kurban taksi olarak kullandı. İkamet uzaklığına göre 30 TL ile 70 TL arasında vatandaşın kurbanını taşıyan sepetli motosiklet sürücüleri renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaş kurbanlarını seçerken sosyal mesafe maske kurallarına uymayan kurban alıcıları Koronavirüs vakalarının yeni kurbanlarını seçmesine neden oldu.

Bu yıl kurban satıcıları satışlardan memnun olduğunu ifade Erol Ayhan arife günü bereketi yaşandığını kaydederek kurban satıcılarının maske konusunda tedbirli alıcıların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymakta zorlandığını kaydetti. Kurbanlıkların bin TL'den 3 bin 500 TL'ye kadar alıcı bulduğunu kaydeden Ayhan sağlıklı kurbanların tüyünden davranışlarından rahatlıkla anlaşıldığını ifade etti.

Kurbanlar için sepetli motosiklet taksi

Kurbanlıkları taksi gibi evlere taşıyan sepetli motosiklet sürücüleri motosikletli sepetini kullanan Ali Ataş buda kurban taksi oldu diyerek, " Biraz değişik oldu ama serin serin kurbanlıkları evlere teslim ediyoruz. Bu son gün bereketli oldu. Evlerinin uzaklığına göre 30 TL ile 70 TL arasında kurbanları yaşıyoruz. Değişik oluyor" dedi.

Bir diğer Motosikletli bisiklet sürücü Hıdır Korkut aracı olmayanların kurbanlıklarını taşıdıklarını kaydederek kurbanları eve kadar teslim ettiklerini kaydetti.

Kurban pazarında vatandaşlar kendileri ile inatlaşan kurbanları araçlara bindirirken renkli görüntüler oluşurken araçların ark koltukları kurbanlık keçi ve koyunların oldu.

Kaynak: İHA