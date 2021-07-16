Kurban pazarında sahte para uyarısı
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Kurban pazarında sahte para uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da polis kurban pazarlarına giderek satıcıları sahte paraya karşı uyarıp, gerçek ve sahte paranın farklarını anlattı.

Adana'da polis kurban pazarlarına giderek satıcıları sahte paraya karşı uyarıp, gerçek ve sahte paranın farklarını anlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent merkezinin değişik yerlerine kurulan kurban pazarında sahte para verilerek satıcıların mağdur edilmemesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığına karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Dolandırıcı Kurbanı Olmayın" uyarısında bulundu. Bir polis memuru satıcılara sahte para ve gerçek paranın nasıl anlaşılacağını en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Kurbanlık satışındaki pazarlık esnasında pazara gelen polislerin uyarılarını dikkate alacaklarını kaydeden satıcı Mehmet Keser "Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz. Çok faydalı bir çalışma oldu" diye konuştu.

Polis, kurbanlık hayvan satıcılarına bilgilendirici broşür de dağıttı. - ADANA

Kurban pazarında sahte para uyarısı
Kurban pazarında sahte para uyarısı
Kurban pazarında sahte para uyarısı
Kurban pazarında sahte para uyarısı
Kurban pazarında sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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