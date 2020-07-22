Kurban pazarında polisten uygulamalı "sahte para" uyarısı İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi harekete geçti.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. Ekipler, bayramda kurban alım ve satımlarda vatandaşların kalpazanların mağduru olmaması için sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayınız" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Eyüpsultan Uzel Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. Ayrıca korona virüs tedbirleri dolayısıyla hayvan satıcılarını uyaran ve düzenli olarak anons geçen ekipler, bilgilendirme broşürü de dağıttı.

"Polis memurları buraya gelip bizi sahte para konusunda bilgilendirdi"

Sahte paradan anladığını söyleyen Raip Sancar, "Ben çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. 8-10 yıldan beride kurban pazarlarına geliyorum. Polis memurları buraya gelip bizi sahte para konusunda bilgilendirdi. Sahte para konusunda zaten bilgimiz ve tecrübemiz var. Paranın şeridinden olsun, kağıdından olsun anlıyoruz. Pandemi sürecinde de kurallara dikkat ediyoruz" dedi.

"Polis memurları buraya gelip bizi aydınlattılar"

Korona virüs sürecinde her kurala dikkat ettiğini belirten Evren Baranoğlu, "Polis memurları buraya gelip bizi aydınlattılar. İnşallah sahte para olayı bize denk gelmez. O kadar emek veriyoruz. Allah razı olsun polisimizden bizi uyardılar. Bu sene korona virüs olduğu için de el sıkışma yok. Her kurala elimizden geldiğince dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA