Kurban pazarında polisten dolandırıcılık ve korona virüs uyarısı
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Kurban pazarında polisten dolandırıcılık ve korona virüs uyarısı

Antalya'da asayiş şube müdürlüğü ekipleri kurban satış noktalarındaki denetimde, sosyal mesafe ve maske uyarısının yanında, satıcı ve vatandaşları da dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kurban pazarında polisten dolandırıcılık ve korona virüs uyarısı
30.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:46

Antalya'da asayiş şube müdürlüğü ekipleri kurban satış noktalarındaki denetimde, sosyal mesafe ve maske uyarısının yanında, satıcı ve vatandaşları da dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, 'Kurban Bayramında dolandırıcılara kurban olmayın' sloganıyla yürüttüğü çalışmada, kurban alan ve satan kişileri dolandırıcılara karşı uyardı.

Kentin farklı noktalarına kurulan kurban satış yerlerini denetleyen ekipler, ilk olarak esnaf ve vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi. Uyarıların ve şüphelendikleri durumda irtibata geçebilecekleri telefon numaralarının yer aldığı broşürler dağıttı. Maskeli şekilde pazara giren polis ekipleri, aynı zamanda korona virüsün önlenmesi için alınan tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, bayram süresince pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunması gerektiği ve de maske takılmasının önemini anlattı. Korona virüs tedbirlerinin öncelikli olarak anlatıldığı denetimde, polis ekipleri kurallara uyulmaması halinde pazarda yaşanabilecek bir virüs vakasının geniş bir kitleye yayılabilme ihtimali uyarısında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından hazırlanan broşürlerde, şu uyarılar yer aldı:

"Alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin. Aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun. Ücretini almadan hayvanınızı teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın. İnsanlarla konuşurken isimlerini ve telefon numaralarını alın. Telefon numaralarının doğruluğunu kişi yanınızdayken kontrol edin. Akşam vakitlerine hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun. Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Çek ve senet alışverişlerinizde dikkatli olun. Alışverişinizi peşin olarak yapın. Fal baktırma bahanesiyle yanınıza gelenlere karşı dikkatli olun. Eğlence yerlerine gittiğinizde çok dikkatli olun. 'Tırnakçı' diye tabir edilen kişilere dikkat edin. Kazandığınız parayı bankaya yatırın. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112'yi arayarak polise bildirin. Paraların sahte olabileceği hususuna her zaman göz önünde bulundurunuz. Toplu sevkiyatlarda araç plakasını not almayı unutmayınız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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