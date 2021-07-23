Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü
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Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü

Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti.

Kütahya'da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti. Fiyatların arefe gününe göre yarı yarıya düştüğü pazarda satıcılar ve alıcılar pazarlığı yine elden bırakmadılar.

Kütahya'da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti. Kurbanlıklarını daha düşük fiyata almak isteyen vatandaşlar pazarın yolunu tuttu. Yem fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olan besiciler ise ellerinde kalan kurbanlıkların fiyatını arefe gününe göre yarı yarı düşürdü. Bayramdan önce pazarda koçların 4-5 bin liradan satıldığını söyleyen besiciler, fiyatları büyük oranda düşürerek kurbanlık koçları 2 bin liraya kadar sattıklarını, buna rağmen ilginin olmadığını dile getirdiler.

Kurbanlıklarını daha ekonomik fiyatlara almak isteyen vatandaşlar ise, pazarın son gününü beklediklerini, fiyatların geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu söylediler. - KÜTAHYA

Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü
Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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