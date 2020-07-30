Kurban pazarında Covid-19 etkisi
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Kurban pazarında Covid-19 etkisi

Kurban pazarında Covid-19 etkisi Virüs, Eskişehir'deki kurban satışlarını da etkiledi Birçok hayvan sahibi umduğu satışı yapamadı, bazıları maliyetinin altında satış yaptı Eskişehir'de, kurulan hayvan pazarında Korona virüs (Covid-19) etkisi hissedilirken, büyük ve küçükbaş kurbanlık...

Kurban pazarında Covid-19 etkisi
30.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:05

Kurban pazarında Covid-19 etkisi

Virüs, Eskişehir'deki kurban satışlarını da etkiledi

Birçok hayvan sahibi umduğu satışı yapamadı, bazıları maliyetinin altında satış yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kurulan hayvan pazarında Korona virüs (Covid-19) etkisi hissedilirken, büyük ve küçükbaş kurbanlık satıcılarının bazıları bu yıl iyi satış yapamadıklarını, bazıları ise maliyetin altında kurban satışı yapabildiklerini anlattılar

Eskişehir'de, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında sessizlik hakim oldu. Eskişehir-Sarıcakaya karayolu yakınlarında kurulan pazarın kapanmasına saatler kala bazı kurbanlık satıcıları, maliyetlerini kurtarmak adına indirimli fiyattan satış yaparken bazıları ise umdukları satışı yapamadan ayrıldı. Korona virüs nedeniyle umdukları satışı bulaman hayvan sahipleri, özellikle büyükbaş kurbanlıklara vatandaşların ortaklı girmediklerini belirtti.

"Büyükbaş hayvana hastalık dolayısıyla kimse girmiyor"

Bu yılki kurban satışları hakkında konuşan büyükbaş hayvan satıcısı Mehmet Hanifi Karaçul, "Kurban satışı iyi değil. Bunun sebebi yaşanan hastalık. Yemin torbası 100-110 TL oldu. 5 hayvan getirdim, fazla getirmedim ama satış yapamadım. Kurbanlık fiyatlarımız 11,5-12 bin TL ama kimse almıyor. Bu hayvanlar 300-350 kilo et veriyor. Büyükbaş hayvana hastalık dolayısıyla kimse girmiyor. Küçükbaşa baktığın zaman o da aynı" ifadelerini kullandı.

"Satışlar iyi değil, 3 gündür buradayım maliyetinin altında hayvan veriyoruz"

Küçükbaş hayvan satıcısı Ali Kılınç ise, "Satışlar iyi değil, 3 gündür buradayım maliyetinin altında hayvan veriyoruz. Koyunların maliyeti bin-bin 200 arası, keçilerin bin 300-bin 400 TL arası. Hemen hemen yarı fiyatına satıyoruz. Ben toplam 30 tane hayvanla geldim, 4 koyun, 3 tane de keçi sattım. Bugün pazarın son günü ve yaklaşık 2 saat sonra bitecek. En aşağı 15 bin TL zarardayız. Pazarın geneline baktığınız zaman boyalı hayvanlardan belli oluyor satışların azlığı. Gezen müşteri ucuza almak istiyor, biz de maliyetini kurtarmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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