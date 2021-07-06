KURBAN PAZARINDA ÇOCUĞUN SIKI PAZARLIĞI KAMERADA

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki Nehir Şazi'nin kurban pazarlığı izleyenleri gülümsetirken, o anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki Nehir Şazi'nin kurban pazarlığı izleyenleri gülümsetirken, o anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Olay, geçen pazar günü, Sarnıç Semtinde bulunan bir kurban pazarında meydana geldi. Babasıyla birlikte kurban pazarına gelen Nehir Şazi, Ramazan Dağgül'ün sahibi olduğu bir tosunu beğendi. Fiyatını sordukları kurbanlık için Dağgül 17 bin lira isteyince bu sefer sıkı bir pazarlık başladı. 11 yaşındaki Nehir ile Dağgül arasında dakikalarca süren pazarlık sonucunda Şazi, kurbanlığı 15 bin 500 liraya almayı başardı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 300 bin kez izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı