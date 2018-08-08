Kurban pazarında bayram hareketliliği

AĞRI - Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki hareketlilikte arttı. Kurban pazarına hayvanlar getirilmeye devam ederken, üreticiler fiyatların geçen seneye göre düştüğünü belirtiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin oldukça yoğun odluğu Ağrı'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik de her geçen gün daha da artıyor. Yaz mevsimi boyunca hayvanlarını besleyen besiciler kamyonlara yükledikleri kurbanlıklar ile birlikte sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutuyor. Üreticiler kurbanlıkları iyi bir fiyata satabilmek için alıcılar ile sıkı pazarlığa girerken ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Birbirinden farklı cinste hayvanların görüldüğü pazarda en çok ilgiyi simental cinsi danalar görüyor. 800 ile 1 ton arasında kiloları değişen simental danaların fiyatı 10-15 bin lira arasında değişiyor.

'Kurbanlığımız 1 tonun üzerindedir, 14 bin lira istiyoruz'

İlkbahar aylarında rakımı oldukça yüksek olan Hamur ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde hayvanlarını besleyerek kurbanlığa hazırlayan Bişar Arslan, 1 tonluk simental cinsi danayı satabilmek için hayvan pazarında bekleyişini sürdürüyor. Son 3 aydır kurbanlıklarını ahırda yem ve küspe ile beslediğini söyleyen Arslan, kurbanlık fiyatlarının geçen yıl daha iyi olduğunu hatırlattı. Arslan, "Geçen yıl ile bu yıl arasında 2 bin liralık bir fark var. Geçen yıl meydan daha iyiydi, hayvanlar daha iyi satılıyordu. Bu sene hayvanlar iyi bir fiyata satılmıyor. Simental cinsi kurbanlığımıza ilk olarak ineklerle birlikte otlattık. Daha sonra ahırda arpa, yem ve kes ile besledik. Kurbanlığımız 1 tonun üzerindedir. Fiyat olacakta 14 bin lira istiyoruz, şimdilik alıcı bekliyoruz. Henüz herhangi bir alıcı gelmedi" dedi.